Salvini:non siamo governo di fessi, Ue ci consentirà choc fiscale

Roma, 19 giu. (askanews) - "Stiamo lavorando con i nostri tecnici, vogliamo portare uno choc fiscale in Italia: taglio delle tasse, taglio delle burocrazia, più investimenti... altrimenti siamo un Paese che passeggia e invece vogliamo un Paese che corre: per correre bisogna pagare di più gli stipendi e tagliare le tasse. Sono convinto che l'Ue permetterà all'Italia di correre". Lo ha detto il vicepremier leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta Facebook.

"Magari qualcuno ha paura di un'Italia che lotta ad armi pari, perchè alcune direttive europee sono fatte apposta per aiutare qualcuno a Berlino o a Parigi. Ma governi complici, ignoranti e fessi non ce ne sono più. Ci avete dato forza per chiedere un cambiamento: più lavoro, più speranza", ha concluso.