Mondiali di calcio femminile, festa azzurra a Valenciennes

Usa, Trump lancia la sua ricandidatura: "Nessuno grande come me"

Roma, 19 giu. (askanews) - Donald Trump ha lanciato ufficialmente durante un comizio a Orlando la sua ricandidatura alla Casa Bianca per il 2020. "Noi manterremo l'America grande - ha detto davanti alla folla - la manterremo grande più che mai. Ed è per questo che stasera sono qui davanti a voi per lanciare ufficialmente la mia campagna per un secondo mandato come presidente degli Stati Uniti", ...