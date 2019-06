David Gilmour dei Pink Floyd mette all'asta 120 chitarre

Roma, 15 giu. (askanews) - Un'asta benefica: il chitarrista dei Pink Floyd, David Gilmour, ha messo all'asta la sua intera collezione di chitarre, 120 in totale, per un evento che si terrà il 20 giugno a New York indetto da Christie's. La "Strato", lo strumento preferito da Gilmour ed utilizzato dal 1970 al 1986, ha dato vita ai suoni inconfondibili della band.

C'è dunque la straordinaria chitarra elettrica "Stratocaster" del 1969. Ma c'è anche quella datata 1954 con la numerazione di serie #0001 che fa gola a molti fan, collezionisti ed esperti del settore musicale.

Si stima che alcune delle più pregiate chitarre saranno acquistate tra i 100mila e i 150mila dollari. Il ricavato della vendita degli strumenti verrà devoluto interamente in beneficenza: "Molte delle chitarre che verranno vendute hanno contribuito a costruire il mio suono - ha detto Gilmour - Hanno fatto così tanto per me che credo sia giunto il momento che passino ad altre persone sperando che possano trovarvi gioia. E forse anche creare qualcosa di nuovo".