Visa e Venezia insieme per il futuro della città

Venezia, 14 giu. (askanews) - Visa e Venezia lanciano un programma unico per supportare la trasformazione digitale della città e preservarne il futuro, ma anche per incentivare l'uso dei pagamenti digitali tra cittadini, commercianti e turisti e garantire che la città venga preservata per molte generazioni a venire.

"Visa for Venezia - ha spiegato Antony Cahill, Managing Director European Region di Visa - è un programma triennale con il quale Visa si impegna insieme al Comune per promuovere Venezia e incoraggiare la gente che decide di venire nella città lagunare ad effettuare i pagamenti tramite Visa Card. Chi pagherà a Venezia con Visa, potrà contribuire alla salvaguardia e al restauro del patrimonio artistico e storico della città".

Per tutta la durata della campagna, dunque, ogni volta che un cittadino o un visitatore utilizzerà una carta Visa per pagare nel Comune di Venezia, Visa si impegna a donare i ricavi generati dall'incremento degli acquisti con carta ad un fondo per la salvaguardia e il restauro del patrimonio artistico e storico della città, o a sostegno di iniziative della comunità.

"Crediamo- ha proseguito Cahill- che ogni esercente possa beneficiare del pagamento digitale che implica sicurezza e convenienza nei pagamenti e possa anche aumentare così le opportunità di business. Questo anche in particolare per i piccoli commercianti che sono la linfa vitale dell'economia locale. Dalle nostre rilevazioni, sono sempre di più i turisti che chiedono di pagare con carta, e che quando si accorgono che non è possibile, rinunciano all'acquisto. Questo percheè le persone si sentono più a proprio agio se possono pagare con carta perché così sono in grado di controllare il loro budget".

Un'occasione quindi anche per incrementare il turismo e migliorare le opportunità di spesa nella città.