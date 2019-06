Pitti, il colore al centro dell'estate di Baracuta

Roma, 12 giu. (askanews) - "L'estate di Baracuta sarà sicuramente colorata. Il colore sarà uno degli argomenti principe della collezione di Baracuta. Uno dei focus principali della collezione sarà la nostra icona, rivisitata in uno dei materiali più nobili e adatti alla stagione estiva, che è il suede. Abbiamo sviluppato una collezione di ben nove colori dedicata a questo tessuto sul nostro G9 jacket, con colori unisex e tre dedicati alla donna, perfetti per l estate".

Così ha spiegato Luigi Bucci, Brand Merchandising Manager di Baracuta per WP Lavori in corso, nello stand di Pitti 96. In primo piano la collaborazione con Sebago e Atelier Repair: "Abbiamo creato una scarpa con uno dei brand Usa più famosi e grazie alla collaborazione con Atelier Repair abbiamo integrato il tema dell'estate con dei capi colorati che richiamano il tema nautico".