Venezia, parte progetto per il rilancio delle Procuratie Vecchie

Venezia, 10 giu. (askanews) - E' stato presentato a Venezia il progetto di restauro, valorizzazione e rilancio delle Procuratie Vecchie in piazza San Marco. Il progetto è stato commissionato da Generali allo studio David Chipperfield Architects Milano nel 2017.

Per la prima volta dopo 500 anni una larga parte delle Procuratie Vecchie sarà resa accessibile al pubblico come spiega il Ceo di Generali, Philippe Donnet.

"Venezia è molto importante per Generali, abbiamo sempre dimostrato il nostro attaccamento alla città, oggi facciamo un passo in più col debutto dei lavori di rinnovo delle Procuratie Vecchie che ospiteranno il nostro grande progetto The Human Safety Net della nostra fondazione, quindi ci sarà una attività umana nel palazzo delle Procuratie Vecchie".

La storica sede ospiterà le attività ideate The Human Safety Net per supportare le comunità più vulnerabili nei paesi dove il gruppo è presente. "E' già molto attivo, in 19 paesi, grazie alla rete di 25 imprese sociali e Ong, vogliamo ulteriormente sviluppare questa attività e poi aprirlo al pubblico".

Il restauro non è finalizzato solo alla manutenzione di un bene straordinario, il vero obiettivo è la fruibilità e l'apertura alla comunità, per dare a questo palazzo una vera funzione sociale. La consegna dei restauri è prevista nel 2021.