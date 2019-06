Dentro la metro Repubblica di Roma a quasi 8 mesi dall'incidente

Roma, 10 giu. (askanews) - Le immagini esclusive girate dentro la metropolitana di Roma Repubblica dopo quasi 8 mesi dall'incidente (di fine ottobre 2018) dovuto al cedimento della scala mobile, presentate da Massimo Giletti a "Non è l'Arena" su La7.

Il conduttore ha detto che le riprese sono state realizzate di recente, si vede ancora il gradino dell'incidente ma non sono evidenti lavori in corso per ripristinare la stazione. Il presidente dell'Atac Paolo Simioni, intervenuto in trasmissione, ha fatto sapere che la fermata Repubblica sarà riaperta il 18 giugno.

L'incidente provocò una ventina di feriti, tifosi russi del Cska di Mosca in trasferta nella Capitale per la partita contro la Roma.