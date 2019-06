Spief, Maire Tecnimont firma in Russia due accordi di sviluppo

San Pietroburgo (Russia), 7 giu. (askanews) - Maire Tecnimont firma in Russia due accordi di sviluppo e partecipa a un'importante inaugurazione del nuovo impianto di EuroChem per la produzione di ammoniaca, alla presenza, tra gli altri del ministro russo dell'Industria e del Commercio Denis Manturov.

Sul fronte oil & gas il gruppo italiano ha inoltre firmato con Gazprombank un Memorandum of Understanding relativo ai finanziamenti per la realizzazione di progetti nell'oil & gas e nel petrolchimico nella Federazione Russa e nelle Comunità degli Stati Indipendenti.

L'accordo è stato siglato dal vice presidente di Gazprombank, Alexey Belous, dall'amministratore delegato del Gruppo Maire Tecnimont, Pierroberto Folgiero, e dal direttore generale di GPB International, Sergei Nekrasov.

Altro Memorandum of Understanding tra il Gruppo Safmar, Maire Tecnimont, attraverso la controllata MET Development, e New Gavan, per lo sviluppo, costruzione, finanziamento, manutenzione e gestione dell'impianto green-field di metanolo, che dovrà essere realizzato nel porto di Ust Luga, il più grande del Mare Baltico, a 110 km da San Pietroburgo.

L'impianto di metanolo avrà una capacità di 5.000 tonnellate al giorno. Il costo totale dell'investimento relativo al progetto è stimato, in via preliminare, per oltre 1 miliardo di euro. L'accordo è stato firmato dal presidente di SAFMAR Group, Mihail Gutseriev, dal presidente di New Gavan, Sherbakov Denis, e dal presidente del gruppo Maire Tecnimont, Fabrizio Di Amato, che ci spiega perché puntando sull'innovazione, si vince:

"Non bisogna mai fermarsi. Se si pensa di aver raggiunto un punto e quindi dici da questo momento in poi ho raggiunto il massimo delle mie condizioni, è il momento che cominci a tornare indietro. Nello specifico siamo molto impegnati nella digitalizzazione: è l'era della digitalizzazione, quindi anche noi stiamo lavorando molto, investendo anche con consulenti, tecnici, organizzazioni. Il nostro Ceo in questo è molto impegnato a creare le condizioni per essere più competitivi sui mercati, più efficienti, più sostenibili. Quindi è un must, non se ne può fare a meno".