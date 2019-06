Il pasto acquatico del gabbiano

Roma, 7 giu. (askanews) - Un pasto nell'acqua di buon mattino. Non certo una cosa inconsueta per un gabbiano. Meno consueta se il pasto in questione non è un pesce ma una carcassa di piccione, e se l'acqua non è quella del mare ma quella che sgorga della Fontana della Barcaccia ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, in un piazza di Spagna straordinariamente silenziosa per via dell'ora.