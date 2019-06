75mo del D-Day, il lancio del paracadutista 97enne in Normandia

Arriva la terza stagione di "The Handmaid's Tale"

Roma, 5 giu. (askanews) -Torna "The Handmaid's Tale". La terza stagione della serie tv con Elisabeth Moss va in onda in esclusiva su Timvision dal 6 giugno, aggiungendosi alle due precedenti, interamente disponibili sulla piattaforma on demand. La serie, ispirata al romanzo distopico di Margaret Atwood, tradotto in Italia come "Il racconto dell ancella" racconta un futuro distopico in cui gli ...