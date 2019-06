Melania Trump e il "First Husband" Philip incontrano i bambini

Londra, 4 giu. (askanews) - Melania Trump e il "First Husband" Philip May, consorte della premier britannica uscente, hanno partecipato a una piccola festa allestita nel giardino di Downing Street al termine dell'incontro tra il presidente degli Stati Uniti e Theresa May. Entrando nel giardino hanno incontrato un gruppo di bambini intenti a sventolare la Union Jack, il vessillo del Regno Unito, mentre due bimbi hanno consegnato timidamente due mazzi di fiori alla First Lady d'America.