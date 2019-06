Come nasce un wall drawing: David Tremlett a Santo Stefano Belbo

Milano, 4 giu. (askanews) - Ha aperto al pubblico l'opera permanente dell'artista britannico David Tremlett, realizzata all'interno della Cappella di San Maurizio a Santo Stefano Belbo, nelle Langhe, per celebrare i 400 anni della fondazione dell'omonimo monastero, un antico complesso cistercense del XVII secolo. La struttura di proprietà della famiglia Gallo, dopo un restauro conservativo durato quattro anni e improntato al più rigoroso rispetto della storia e del paesaggio che lo circonda, ospita oggi una dimora Relais Chateaux.

Per l'occasione Tremlett ha realizzato un progetto site-specific, creato appositamente per la Cappella. "Wall Drawing in Pastel for OPEN SPACE San Maurizio", è frutto della collaborazione tra Relais San Maurizio e la galleria di Torino Noire Gallery.

In questo video il make-of dell'opera di Tremlett.

Video credits Patrick De Lorenzi