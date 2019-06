Trump dice a May: "resta" e facciamo questo accordo consistente

Londra, 4 giu. (askanews) - Theresa May ha ricevuto Donald Trump e la first lady Melania a Downing Street, nel secondo giorno della visita del presidente americano a Londra. Un incontro previsto per approfondire le discussioni tra i due leader, al quale ha inusualmente presenziato anche Philip, marito della premier britannica uscente.

Il presidente degli Stati Uniti ha invitato scherzosamente la premier a "restare" in carica, in modo che Stati Uniti e Regno Unito possano trovare "un accordo commerciale "molto consistente" dopo la Brexit. Poi Trump avrebbe detto che gli Stati Uniti sono già il maggior partner commerciale del Regno Unito e di credere che ci sia spazio per un'ulteriore espansione.

"Penso che avremo un accordo commerciale molto, molto consistente. È qualcosa che vogliamo fare e che i miei uomini vogliono fare", ha detto, durante una tavola rotonda con gli imprenditori al St. James's Palace. Poi ha detto a May: "Non sparire. Facciamo questo accordo".

La premier, che ha annunciato le sue dimissioni per il 7 giugno, ha dichiarato che ci sono "grandi opportunità" per lavorare insieme in futuro.