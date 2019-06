Al Bano canta i suoi successi per gli italiani a Mosca

Roma, 3 giu. (askanews) - Al Bano torna al pubblico che lo ama di più: quello russo e degli italiani in Russia. Il leone di Cellino San Marco si è esibito in occasione della Festa della Repubblica Italiana davanti alla comunità italiana a Mosca riunita al Giardino Botanico della capitale russa; ha proposto alla platea festante un repertorio molto vasto, che spaziava da "Azzurro" al "Va, Pensiero" verdiano, oltre ai suoi successi più popolari come "Felicità".

Prima di lui l'ambasciatore in Russia Pasquale Terracciano si è rivolto a tutta la comunità italiana a Mosca in occasione del 2 giugno, sottolineando come la comunità italiana a Mosca sia in crescita, non solo quantitativa, ma anche qualitativa.