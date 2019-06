Migranti, procura di Agrigento dissequestra la nave Sea Watch

Milano, 1 giu. (askanews) - La nave Sea Watch 3 è stata dissequestrata. L'imbarcazione della omonima ong tedesca, battente bandiera olandese, era stata sequestrata per decisione della procura di Agrigento, in concomitanza con lo sbarco a Lampedusa di 47 migranti naufraghi, la sera del 19 maggio, con decisione appresa da un contratriato ministro dell'Interno Matteo Salvini, che si era opposto allo sbarco, in diretta tv.

La ong ha pubblicato su Twitter il "decreto di restituzione di cose sequestrate"- "La Sea Watch è libera. Abbiamo ricevuto la notifica del dissequestro e della conseguente restituzione della nave", il commento della Sea Watch che torna dunque a solcare il Mediterraneo.