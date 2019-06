Urbinati e Pagnoncelli: spinte antisistema scossa per l'Europa

Trento, 1 giu. (askanews) - L'avanzata dei partiti antisistema, insieme all affermazione di nuove forze progressiste come i verdi, potrebbero rivelarsi una scossa vitale per un Europa finalmente attenta alle critiche di eccesso di burocrazia e di finanziarizzazione. Se ne è discusso a Trento nell'ambito della 14 esima edizione del Festival dell Economia.

Nadia Urbinati, politologa e docente alla Columbia University sottolinea come le istanze critiche espresse coi voti contro i partiti tradizionali alle elezioni europee siano comunque dialettiche interne al modello europeista e possono quindi risolversi in uno stimolo critico, anche a livello delle diverse realtà nazionali. Urbinati, in particolare, fa l'esempio di Macron che per arginare la crescita interna di Le Pen "dovrà usare l Europa in maniera più aggressiva". "Dovrà farlo come ha detto - spiega Urbinati - con la proposta dell'eliminazione dei paradisi fiscali. E quindi fare gli interessi nazionali potrebbe voler dire fare qualcosa in più nel contesto europeo".

Ed è in questa prospettiva che - secondo la politologa - Ppe e i suoi alleati chiameranno Verdi e Liberali a formare la maggioranza del nuovo Parlamento europeo. "Ma certo lo faranno - sottolinea - lo faranno per necessità".

Anche per Nando Pagnoncelli, che argomenta sulla scorta dei dati raccolti a livello europeo e inquadrati nella prospettiva degli ultimi decenni, ci troviamo dinanzi ad una domanda di più Europa, a livello continentale però. "La minaccia dei populismi e sovranismi - dice - ha determinato un compattamento a favore dell Europa di tutte le opinioni pubbliche europee che prima erano tiepide. L'Europa minacciata suscita una reazione positiva a di compattamento". Ma avverte, questo dato non deve indurre a restare fermi e anche lui evidenzia la necessità di dare maggiore ascolto alle istanze su tematiche come la crescita sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze. "Serve ora un'Europa più calda ", sottolinea Pagnoncelli.

Ma se nel continente cresce la domanda di Europa nel nostro Paese è al governo la forza che ha visto raddoppiare il suo consenso proprio sulla scorta delle sue posizioni antisistema. Nadia Urbinati, però, a tal proposito invita a fare distinzione tra slogan e reali prassi politiche. "E una forza che usa l'urlo contro l Europa quando deve parlare ai cittadini - conclude - ma quando devono operare si muovono delle normative europee e fanno esattamente quell che l Europa vuole. Però devono dire che sono vittime; ma questa è la retorica".