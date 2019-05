Roland Garros, ovazione per il ritorno di Federer a Parigi

Parigi, 31 mag. (askanews) - Un bagno di folla per Roger Federer al Roland Garros di Parigi dove non giocava dal 2015. Dopo aver liquidato in tre set il norvegese Casper Ruud nei sedicesimi di finale, il campione svizzero è comparso in mezzo ai tifosi, accolto da un'ovazione, come si vede in queste immagini girate da utenti social.