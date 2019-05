Conte a Visco e Ue: Italia persegue e perseguirà crescita

Roma, 31 mag. (askanews) - "Per quanto riguarda la relazione del Governatore Visco posso assicurare che questo Governo fino all'ultimo persegue e perseguirà l'obbiettovo di crescita della nostra economia come previsto e preannuciato fin dal dioscorso di insediamento in Parlamento. Intendiamo perseguire la crescita in Italia in un quadro di tenuta sociale. Così come intendiamo fare valere il nostro programma di riforme e di ripresa economica anche in Europa in un quadro di sostenibilità della finanza pubblica". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti a margine del convegnon in Campidoglio.