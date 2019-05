Conte: flat tax in deficit? A palazzo Chigi nessun progetto

Mika torna alla musica: nuovo singolo, album e "Revelation Tour"

Roma, 31 mag. (askanews) - Il ritorno di Mika alla musica, con il nuovo singolo "Ice Cream" in uscita in tutto il mondo, disponibile in streaming, download e in programmazione radiofonica. E' il primo singolo estratto dal suo nuovo album che verrà pubblicato da Polydor / Universal Music il 4 ottobre, dal titolo "My Name Is Michael Holbrook". L'eclettico protagonista di una straordinaria carriera ...