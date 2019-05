LVenture Group e Luiss Enlabs lanciano le imprese del futuro

Roma, 31 mag. (askanews) - Si è chiusa con successo la 14esima edizione di Luiss Enlabs, il processo di accelerazione per start up ad alto potenziale di crescita nato da una joint venture tra LVenture e Luiss con il supporto di Wind Tre, BNL Gruppo Bnp Paribas, Accenture e Sara Assicurazioni. In occasione dell'evento conclusivo, il Demo Day, Askanews ha sentito Luigi Capello, Ceo di LVenture Group.

"Possiamo dire che abbiamo cominciato ad avere una certa seniority in questo tipo di attività e oggi presentiamo le sei start up che hanno terminato il programma agli investitori. E oggi presentandosi oggi agli investitori con risultati maggiori ci sarà sicuramente molto più fund raising che nel passato. Siamo molto ottimisti". Quanto allo sviluppo di LVenture e ai progetti in rampa di lancio Capello ha aggiunto: "Il processo di crescita di LVenture sta andando particolarmente bene. Abbiamo oltre 60 start up in portafoglio, a breve partirà il prossimo batch, stiamo ampliando gli spazi, per cui i 5mila metri quadri della stazione Termini non sono più sufficienti. Stiamo crescendo realizzando gli obiettivi del piano industriale che ci siamo posti. Un progetto a breve scadenza che abbiamo è quello di avere un programma di pre-accelerazione con le corporate che sono partner del programma. Abbiamo diverse corporate che parteciperanno. Il programma sarà sull'Urban tech per cui tutte le attività intorno e dentro le città dove la tecnologia è disruptive. Il nostro obiettivo è trovare le migliori soluzioni in Italia, portarle in un programma di un certo numero di mesi e far sì che da un idea, da un singolo ragazzo, inventore, si possa arrivare a creare una start up".

Nello specifico del Demo Day, è poi entrato Augusto Coppola, managing director di Luiss Enlabs: "Il programma è strutturato su un percorso di cinque mesi. In questi cinque mesi vengono forniti alle start up risorse finanziarie 85 mila euro cash e servizi per 60mila euro in totale. Lo scopo è quello di trasformare progetti che all'inizio sono nella fase iniziale della loro vita, quindi sono pre revenue società non costituite, in progetti che hanno una prima validazione di mercato il che significa che hanno i primi clienti". Una novità di questo programma è stata la presenza di un coinvestitore, il fondo di Singapore Hatcher: "La partnership con Hatcher è fondamentale. Una parte dei fondi che noi diamo alle start up arriva direttamente da Hatcher. Hatcher è uno dei fondi di venture capital più attivi al mondo oggi".

Coppola ha quindi ricordato quali sono le prospettive delle start up al termine del programma: "Circa l'80% che finiscono il nostro programma di accelerazione, alla fine del programma, dopo il Demo Day che è il giorno finale, ricevono un finanziamento da parte di investitori privati diversi da noi. Oggi il valore mediano di questo finanziamento è di circa 400mila euro che permette alle start up di continuare a sviluppare il loro progetto per circa 12 mesi".