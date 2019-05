Il capo Raoni avverte: con Amazzonia scomparirà l'intera umanità

Lione, 29 mag. (askanews) - Il leggendario capo indigeno Raoni Metukire, figura di spicco nella lotta contro la deforestazione dell'Amazzonia, ha concluso a Lione il suo lungo tour in Europa. Nel suo discorso, ha messo in guardia:

"Siamo preoccupati per la foresta che si sta riducendo e che sta per scomparire. Cosa accadrà? Il sole si riscalderà sempre di più. Arriveranno venti fortissimi. Se distruggerete l'intera foresta, non scompariremo solo noi indios, ma anche voi".

Ricevuto anche da Papa Francesco e dal presidente francese Emmanuel Macron, l'anziano leader Kayapò, è venuto in Europa per raccogliere fondi per meglio proteggere la riserva di Xingu, nello Stato del Mato Grosso.

"Sono venuto qui con la speranza di iniziare un lavoro per proteggere le riserve indigene".

"Ho combattuto la mia battaglia per gli indios, ma anche per i bianchi", ha aggiunto.

Il viaggio di Raoni avviene mentre l'Amazzonia è nuovamente minacciata dalle lobby minerarie, del legname e dei proprietari agricoli, che hanno trovato un alleato nel presidente del Brasile, il conservatore Jair Bolsonaro. I soldi raccolti serviranno anche a monitorare la riserva con droni e immagini satellari.