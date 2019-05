Champions, Klopp: sarà difficile, giochiamocela e vinciamo

Milano, 28 mag. (askanews) - "Dopo la finale dell'anno scorso desideravamo un'altra chance. E ora siamo qui": a parlare è Jurgen Klopp il tecnico del Liverpool che sabato prossimo affronterà a Madrid il Tottenham Hotspur nella finale di Champions League, dopo la sconfitta dell'anno scorso con il Real Madrid. "E' una vera finale europea. Non è un terzo match contro il Tottenham. La stiamo preparando in questo modo e loro fanno lo stesso", ha spiegato il tecnico tedesco.

"Conosciamo bene gli avversari. Sarà un match difficile per tutti. Giochiamo questo match difficile e vinciamo", ha aggiunto Klopp. E poi: "Si tratta di fare tutto come abbiamo fatto per arrivare fino in finale. Fino ad oggi abbiamo controllato molto bene le nostre emozioni. Ora è pura eccitazione. Aspettiamo il momento di scendere in campo con impazienza".

Vincere sarà una questione di emozioni e di gestione di emozioni. Ne è convinto anche Mauricio Pochettino, il tecnico del Tottenham: "Il calcio è un contesto di emozioni. La finale non sarà un duello tra me e Klopp, né sarà una battaglia tattica. A deciderla saranno le emozioni. Chi saprà gestirle meglio, credo che vincerà".