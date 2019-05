Conte: ho vissuto voto da cittadino, ora rilanciare governo

Bruxelles, 28 mag. (askanews) - "E' giusto che gli esponenti delle forze politiche che hanno fatto campagna elettorale abbiano il tempo per commentarla. Come sapete io non mi sono cimentato, credo che neppure a casa sappiano per chi ho votato, mi sono tenuto lontano perché è giusto nel mio ruolo aver vissuto da privato cittadino votante la campagna elettorale. Adesso dobbiamo lavorare, c'è l'azione di governo che ci aspetta, abbiamo in cantiere tante inziative, dobbiamo rilanciare l'azione di governo": lo ha affermato da Bruxelles il premier Giuseppe Conte.