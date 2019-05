Austria, il cancelliere Kurz sfiduciato dal Parlamento

Vienna, 27 mag. (askanews) - Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz è stato sconfitto nel voto sulla mozione di sfiducia promosso dal partito socialdemocratico dopo lo scandalo che ha coinvolto il suo ex alleato di governo, l'ex vice Heinz-Christian Strache. La mozione è andata in porto grazie all'insolita convergenza fra i deputati dell'estrema destra del Partito della Libertà Austriaca (Fpoe) e i socialdemocratici, che insieme dispongono della maggioranza assoluta.

Una situazione anomala, e resa ancor più peculiare dal fatto che il Partito popolare del conservatore Kurz ha vinto le elezioni europee con il 35% dei voti nonostante il terremoto politico seguito allo scandalo. Lo stesso Kurz ha cercato di difendersi rimarcando l'eccellente risultato politico del suo partito, nel corso del dibattito sulla sfiducia.

"Ciò che davvero non capisco è che la reazione al risultato delle elezioni di ieri sia che adesso la mozione di sfiducia contro di me sia diventata contro tutto il governo".

Nello scandalo del cosiddetto Ibiza-gate il vicecancelliere Strache dell'Fpoe era stato ripreso da telecamere nascoste durante una vacanza in una villa a Ibiza, mentre affermava di essere disposto a offrire appalti in cambio di finanziamenti elettorali a quella che credeva essere la nipote di un oligarca russo vicino a Putin. Il video era stato poi diffuso dallo Spiegel e dalla Suddeutsche Zeitung.

Ora il presidente austriaco Alexander Van der Bellen dovrà nominare un nuovo capo del governo. Come candidato per un mandato breve che traghetti il paese verso nuove elezioni si pensa all'ex commissario europeo per l'Agricoltura Franz Fischler, ma non ci sono conferme ufficiali al momento, secondo quanto scrive Die Welt.