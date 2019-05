Street art in galleria, viaggio protagonista a Piazzadispagna9

Roma, 27 mag. (askanews) - Inaugurata l'attesissima seconda mostra della stagione artistica 2018-2019 presso il Boutique Hotel & Art Gallery "Piazzadispagna9" di Stefania Grippo. Dopo la prima personale

italiana della pluripremiata fotografa francese Muriel Bordier, ecco una collettiva dal titolo "No Borders", curata anch'essa da Raffaella Salato.

"No Borders" riunisce tre street-artists, molto diversi tra loro per stile e poetica, in un dialogo attorno al concetto universale del viaggio, inteso ora come scoperta ed esplorazione di realtà sconosciute, ora come cammino spirituale verso una conoscenza più elevata, ora infine come percorso interiore, intima indagine alla ricerca di sé.

I tre artisti protagonisti, Beetroot, Giusy Guerriero e Maupal,

espongono lavori per lo più inediti - fatte salve due opere di

Maupal, dedicate rispettivamente a Papa Francesco e al premier

Conte, già apparse in città guadagnandosi la ribalta della

cronaca romana - concepiti per sposarsi armoniosamente con lo

spazio destinato ad accoglierli.

Il visitatore si troverà dunque di fronte ad un'esperienza

inedita, stimolante e variegata, un'esperienza che rompe i

confini, in realtà solo teorici (da qui il titolo "No Borders",

che significa appunto "nessuna barriera"), tra l'arte

tradizionale e l'arte di strada, tra la ricerca estetica e l'arte

portatrice di un messaggio sociale. Come conferma Maupal:

"Credo che la street art abbia superato in maniera definitiva il

gradino che la divideva dalla concezione di arte vera e propria.

Considero la street art il genere artistico più contemporaneo in

assoluto e quindi non capivo il perchè non venisse mai

considerata seriamente, forse perchè spesso scavallava i processi

classici del critico e della galleria. Ora il fatto che la street

art torni in galleria, indoor, secondo me è la conferma del

riconoscimento da parte di tutta la società della street art come

di un veicolo che può lasciare messaggi anche con un linguaggio

artistico".

La mostra "No Borders" conferma la varietà e vitalità del

progetto internazionale d'arte di "Piazzadispagna9", di cui

Stefania Grippo, designer di interni ed esperta d'arte, è

proprietaria ed ideatrice:

"Era da un pò che avevamo l'idea di portare gli street artists

all'interno di queste mura, che hanno poco della strada, ma poi

c'è stato questo incontro con Mauro Pallotta, in arte Maupal, ed

è quindi nata l'idea di creare insieme con lui una mostra

dedicata al viaggio, perchè questa è anche un boutique hotel

oltre ad essere una galleria d'arte".

Un boutique hotel - nel 1800 di proprietà dell'artista tedesco

Franz Catel, che lo rese uno dei salotti più illustri della

Capitale - dotato di una magnifica vista sulla piazza per

eccellenza di Roma, che offre un'esperienza di accoglienza fuori

dal comune, grazie alla raffinata cura degli interni (gli arredi

sono creati o selezionati personalmente dalla Grippo) ed

all'incontro di design, moda, arte ed artigianato di lusso.Non a

caso, "Piazzadispagna9" è stato recentemente segnalato da Vogue

Living come uno dei 7 hotel di lusso in Italia che vale la pena

visitare almeno una volta nella vita.