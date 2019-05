Di Maio: "Il dossier sulla Tav è nelle mani del premier Conte"

Roma, 27 mag. (askanews) - "La Tav è un dossier nelle mani del presidente del Consiglio dei ministri e che sta seguendo lui da oltre un mese". Così il vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio ha risposto in conferenza stampa al Mise alle domande dei giornalisti.

"Per quanto riguarda le autonomie - ha spiegato Di Maio - non ne ho mai fatta una questione legata all'autonomia in sé, ma a come si scrive quel provvedimento. Io continuo ad essere coerente con quello che ho detto e quindi se si deve fare una autonomia deve essere un'autonomia che non crea scuole di serie C, sanità di serie C. Come la si scriverà dipenderà come sempre dai nostri vertici di governo, dall'intesa che ci sarà tra me, Conte e Salvini, nel fare un buon lavoro. L'unica cosa che mi interessa ora - ha concluso - è mettermi al lavoro per mantenere le promesse fatte agli italiani".