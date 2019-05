Europee, Sala: molto soddisfatto del risultato di Milano

Milano, 27 mag. (askanews) - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è detto "molto soddisfatto" per il risultato elettorale raggiunto nella sua città dove il Pd ha staccato di quasi nove punti la Lega affermandosi come primo partito cittadino. "Sono molto soddisfatto ovviamente per Milano - ha detto - La cosa che più mi dà soddisfazione è che da alcuni mesi dico basta con questa retorica delle periferie come se fossero luoghi infami e come se la sinistra fosse forte solo in centro e non in altri quartieri. Questa votazione lo sta dimostrando e quindi confido nel fatto che i cittadini vedano il lavoro". "Lo stesso discorso - ha proseguito il sindaco - può essere fatto verso Salvini: io ho sempre detto non demonizziamo Salvini, cerchiamo di batterlo. La gente ragiona con la sua testa però è innegabile che il nostro lavoro su Milano si sta vedendo e da questo punto di vista sono molto contento".

Non è sorpreso Sala che il suo predecessore, Giuliano Pisapia, abbia fatto il pieno di voti in città superando lo stesso Salvini. "Io ho appoggiato Majorino perchè ritenevo che Giuliano non ne avesse più di tanto bisogno perchè la sua credibilità non è stata intaccata dal tempo, quindi complimenti anche a lui. Credo che la Tinagli sia stata una sorpresa". "Nella circoscrizione del nordovest - ha chiosato Sala - è stato un successo di Milano e dei milanesi".