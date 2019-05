Europee, Ppe vince e promette: "difendiamo l'Ue dai nazionalisti"

Europee: il trionfo di Nigel Farage, ma la Brexit resta in salita

Roma, 27 mag. (askanews) - Un voto di protesta come una cannonata quello delle elezioni europee in Gran Bretagna, che ha visto la vittoria schiacciante con il 33% dei voti di un partito appena nato dal nome semplice e diretto: Brexit. Il suo leader Nigel Farage ha polverizzato i partiti tradizionali: i laburisti sotto il 15% perdono dieci punti, e i conservatori di Theresa May con meno del 9% ne ...