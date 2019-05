Europee 2019, domani italiani al voto per i 751 deputati europei

Milano, 25 mag. (askanews) - Domenica 26 maggio anche 50 milioni di italiani all'incirca sono chiamati alle urne per eleggere i nuovi 751 deputati del Parlamento europeo.

I cittadini con diritto di voto, che avranno compiuto 18 anni entro il 26 maggio e sono iscritti nelle liste elettorali dei rispettivi comuni di residenza, potranno recarsi alle urne dalle 7 alle 23.

L'Italia è stata divisa in 5 circoscrizioni; per ciascuna è prevista una scheda di colore diverso: grigio per l'Italia nord-occidentale, marrone, per l'Italia nord-orientale, rosso rubino, per il centro, arancione per il sud e rosa per le isole.

Il numero di eurodeputati per ogni Paese è proporzionale alla popolazione; l Italia dovrà eleggerne 76. Oltre a tracciare la X sulla lista prescelta, si possono esprimere anche fino a un massimo di tre preferenze, esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Tuttavia, nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso.

Urne aperte anche per le amministrative in 3.865 comuni italiani - di cui 30 capoluoghi di provincia e 6 capoluoghi di regione - per scegliere i sindaci e i consiglieri comunali, nonché i consiglieri circoscrizionali. In caso di ballottaggio si tornerà al voto il 9 giugno 2019.

Nella sola regione Piemonte si vota anche per la scelta del presidente e dei consiglieri regionali, mentre in Trentino-Alto Adige si dovranno eleggere anche due deputati dopo le dimissioni dei titolari dei rispettivi seggi alla Camera.