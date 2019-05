Esplosione a Lione: caccia all'uomo in cerca del responsabile

Milano, 25 mag. (askanews) - Caccia all'uomo, in Francia, sulle tracce del presunto responsabile dell'ennesimo attentato, messo a segno con un ordigno rudimentale imbottito di chiodi e bulloni e fatto esplodere nel pomeriggio di venerdì 24 maggio nel centro della città di Lione.

Tredici i feriti, tra cui anche 8 donne e una bambina.

La polizia ha diffuso una foto del presunto responsabile, estrapolata di filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Si tratterebbe di un uomo sulla trentina con maglietta scura e bermuda chiari e in sella a una bicicletta, che avrebbe lasciato il pacco bomba in rue Victor-Hugo.

L'esplosione è avvenuta intorno alle 17.40 di fronte a un panificio. Il pacco bomba era stato costruito senza dubbio per fare del male, come ha denunciato Denis Broliquier, sindaco del secondo arrondissement di Lione.

"Le ferite sono state causate soprattutto da schegge di vetro delle vetrine che sono esplose - ha detto - poi ci sono anche pezzi di metallo che per fortuna hanno causato solo danni superficiali".

S'indaga per terrorisimo, l'inchiesta infatti è stata assegnata alla sezione antiterrorismo della procura di Parigi anche se, per il ministro della Giustizia Nicole Belloubet, è ancora presto per parlare di un atto terroristico.

Il presidente Emmanuel Macron ha rivolto un pensiero ai feriti alle loro famiglie, mentre il ministro degli Interni, Christophe Castaner ha invitato i prefetti a migliorare la sicurezza dei luoghi pubblici.