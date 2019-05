Cardinale Krajewski: "L'Europa apra le porte ai bisognosi"

Roma, 24 mag. (askanews) - "La Comunità Europea apra le sue porte a chi è nel bisogno": così, in un breve video diffuso da Vatican News, l'elemosiniere di Papa Francesco, il cardinale Konrad Krajewski - diventato celebre per aver riattaccato la corrente in un immobile occupato a Roma, il 12 maggio -, che a nome del pontefice dall 8 al 10 maggio scorsi ha visitato i campi profughi dell'isola di Lesvos (Lesbo), in Grecia.

"Ormai - afferma - la Comunità Europea si è dimenticata che qui c è tanta gente che deve avere speranza".

La speranza appunto che le istituzioni di Bruxelles aprano le porte. "Il Santo Padre - ribadisce il porporato - ha mandato 100 mila euro per la Caritas, per le prime necessità. "Lui - conclude - è partito da qui tre anni fa, ma è rimasto non è mai uscito da questi campi profughi".

Link attivo su www.vaticannews.va