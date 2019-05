Europee, Irlanda e Repubblica Ceca oggi al voto

Dublino, 24 mag. (askanews) - Dopo Regno Unito e Paesi Bassi, due nuovi Paesi chiamano oggi i propri cittadini alle urne: Irlanda e Repubblica Ceca entrano in scena oggi per il secondo giorno delle elezioni europee che, sul fronte irlandese, si svolgono in un clima di tensione legata alla Brexit.

Gli occhi dell'Europa, in queste ore, sono infatti rivolti a Londra, dove la premier conservatrice Theresa May sembra più che mai vicina alle dimissioni.

Domani sarà il turno di Lettonia, Malta e Slovacchia, mentre i cittadini degli altri paesi dell'Ue, tra cui l'Italia, esprimeranno il proprio voto domenica.

In totale, si prevede che oltre 400 milioni di elettori voteranno in 28 paesi per eleggere 751 deputati al Parlamento europeo.