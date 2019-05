Francia, caso Lambert: Corte d'Appello ordina ripresa delle cure

Parigi, 21 mag. (askanews) - La Corte d'appello di Parigi ha ordinato la ripresa delle cure necessarie per mantenere in vita Vincent Lambert, ex infermiere tetraplegico in seguito a un incidente stradale del 2008. La sentenza è arrivata a poche ore dalla decisione dei sanitari dell'ospedale di Reims di cominciare ad interrompere i trattamenti, un processo che avrebbe portato poi a staccare la spina alle macchine che tengono in vita l'uomo considerato dai medici in uno stato vegetativo irreversibile. Decisione contestata dai genitori, cattolici integralisti e impegnati da anni in una battaglia legale, anche contro la moglie di Lambert.

"Chiediamo tre cose: che Vincent esca dall'ospedale, da questa prigione. Lui non è in fin di vita. Guardate i video, è tutto sulla sua faccia. Ha bisogno solamente di bere, mangiare e di amore ovviamente è tutto quello che ho da dire", ha detto la madre commentando la decisione della Corte d'appello.