Mara Swan (ManpowerGroup): così si portano le donne ai vertici

Roma, 22 mag. (askanews) - In tutto il mondo le donne sono la risorsa più sottoutilizzata e se non hai donne nella tua forza lavoro, non cresci al ritmo che ti serve nel mondo d'oggi. Lo dice Mara Swan, vicepresidente esecutiva per le strategie globali di ManpowerGroup, l'agenzia statunitense per il lavoro multinazionale.

"In tutto il mondo mi hanno chiesto 'come si fa a far arrivare le donne ai vertici?'. La prima cosa che ho notato, è che se le donne vengono messe nei consigli d'amministrazione, altre donne pensano "questa è una compagnia in cui sarei apprezzata, interessante". Quindi cominciare con i CdA, e poi si passa al livello inferiore dei dirigenti, perché le donne devono poter guardare in alto e vedere altre donne prima di entrare in una compagnia. Le donne oggi sono molto ben istruite, hanno molte opportunità davanti, e vogliono lavorare in compagnie che le prendono sul serio. La questione comincia con gli ad. Uno dei consigli migliori che posso dare per chiudere il gap è dire "non è un problema di risorse umane ma di sviluppo del business, è un problema dell'amministratore delegato, e se l'ad vuole che succeda, succderà. E' così che ho visto cambiare la nostra compagnia e altre nel mondo" conclude Swan.