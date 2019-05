"Respirare il mare", nuovo videoclip di Luigi Salerno: anteprima

Roma, 21 mag. (askanews) - "Respirare il mare" è il nuovo videoclip del cantautore piemontese Luigi Salerno. Un video rappresentato da un bambino che semina e cura i propri sogni e lavorando sereno riesce a realizzarli. Un video girato in poche ore, essenziale ma complesso nella sua semplicità, come il piccolo Elia Salerno. Francesco Redig de Campos e Alfredo Agli sono i musicisti con cui l'artista suona da sempre, la regia e la sensibilità aggiunta sono di Daniele Ravaglia.

Il brano è estratto dal nuovo album "Luigi Salerno" (IndiePendente - Prima o Poi Sas), un disco per lo più acustico e minimale in cui Ferruccio Spinetti (Avion Travel e Musica Nuda) ha collaborato non solo alla stesura degli arrangiamenti ma anche suonando chitarra e contrabbasso.

"Questo album - sottolinea l'artista - è la prova che la musica ha un potere che noi piccoli umani non possiamo contrastare, le canzoni contenute hanno lottato per conto loro per poter essere raggiunte da chiunque, io ho solo fatto da tramite e per me è stato un grande onore accompagnarle fino a qui. Ora spero trovino la giusta collocazione e che arrivino alle orecchie di chi avrà bisogno di ascoltarle e farle proprie".