Game of Thrones è finita, tutti i numeri della serie culto

Milano, 21 mag. (askanews) - Dopo 8 stagioni e altrettanti anni di attesa, è andata in onda l'ultima puntata della serie Hbo Game of Thrones, tratta dai libri fantasy di R.R. Martin. Uno dei finali di serie più atteso degli ultimi anni, che infatti è stato visto da milioni di persone nel mondo: più di 19 milioni nei soli Stati Uniti. Un record, come da record sono i numeri che hanno accompagnato in questi anni il racconto delle vicende dei Sette Regni di Westeros, fra la delusione di alcuni fan per le imperfezioni dell'ultima stagione e la soddisfazione di altri.

La serie è stata trasmessa in 207 Paesi ed è stata nominata per 132 volte agli Emmy Award, ne ha vinti 47. Partita con fondi limitati, Game of Thrones è arrivata a avere un budget di oltre 10 milioni ad episodio nell'ultima stagione. Gli attori principali hanno guadagnato più di 1 milione di dollari a puntata. Per girare la memorabile battaglia notturna dell'ottava serie ci sono voluti 55 notti nel pieno dell'inverno irlandese.

In tutto sono stati usati 15mila litri di sangue finto, 20.900 candele, 40 km di corde, 12mila parrucche. Sullo schermo sono passate migliaia di morti. Dalle 59 della prima stagione fino alle oltre 3mila dell'ultima.