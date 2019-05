Francia, i medici decidono di staccare la spina a Vincent Lambert

Reims, 20 mag. (askanews) - Stop alle cure per Vincent Lambert. Dopo dieci anni di costante battaglia tra l'ospedale universitario di Reims e i genitori dell'ex infermiere tetraplegico, la decisione dei sanitari di 'staccare la spina' potrebbe essere presa questa settimana. Domenica, su richiesta della madre, contro questa scelta dei medici c'è stata una manifestazione di protesta di fronte all'ospedale di Sebastopoli a Reims dove Lambert è ricoverato.

"E' una vergogna. Provo vergogna per la Francia. E' una vergogna per la medicina, mio marito è medico e ha detto, stanno seppellendo Ippocrate": questo l'urlo disperato della madre di Vincet, mentre il padre ha parlato di una esecuzione, come ai tempi della ghigliottina, ma con una morte più lenta.

La battaglia legale attorno a Vincent Lambert, tetraplegico da 10 anni, diventato uno dei simboli del dibattito sulla fine vita, sta quindi per concluedersi. Dal 2008, i genitori, che considerano il figlio come disabile e non come una persona alla fine della vita combattono contro l'ospedale dell'Università e contro il parere della stessa moglie di Lambert.

Lambert si trova in stato vegetativo cronico dopo un incidente stradale subito nel 2008.

La moglie di Lambert, suo nipote e sei fratelli hanno accettato la decisione dei medici. Mentre i genitori, ferventi cattolici, si oppongono.

Nei giorni scorsi, dopo che gli ultimi esperti hanno diagnosticato uno "stato vegetativo irreversibile cronico" e tutti gli appelli dei genitori sono stati respinti, l'ospedale di Reims ha annunciato la cessazione delle cure nella settimana del 20 maggio 2019.