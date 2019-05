Bocelli a una ragazza di Scampia: spero di cantare presto con te

Napoli, 20 mag. (askanews) - "Ti invito a venirmi a trovare e se posso ti darò qualche consiglio e insieme al consiglio l'augurio di poter cantare con te prestissimo". Parole di Andrea Bocelli a una studentessa che vive nel difficile quartiere di Scampia a Napoli, presente all'incontro domenica pomeriggio al Teatro San Carlo organizzato da Generali Italia, nell'ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro.

La ragazza, Carmela Riccio, liceo scientifico di Scampia, che studia sax contralto e canto, ha chiesto al maestro Bocelli in che modo si possono "superare la cattiveria e le cose brutte che ci circondano per far vincere la bellezza".

Bocelli l'ha rincuorata dicendole che "il bene sta al male come il costruire sta al distruggere; distruggere è facilissimo. Ma se siamo arrivati dalla bicicletta all'astronave, vuol dire che abbiamo costruito tanto. Il bene è infinitamente superiore al male e coloro che combattono e fanno il bene, lo fanno in silenzio e sono tanti".

"Tu mi sembri un esempio pratico di questo. Ti ringrazio per questa domanda e ti invito, se vorrai, se avrai modo, di venirmi a trovare, così ti ascolto e se posso ti do qualche consiglio e insieme al consiglio l'augurio di cantare con te presto, prestissimo", ha detto a sorpresa il grande tenore.