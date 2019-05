Sbarcati i 47 migranti della Sea Watch, Salvini: denuncio tutti

Roma, 20 mag. (askanews) - L'odissea dei migranti salvati in mare dalla SeaWatch e bloccati da giorni al largo di Lampedusa si è conclusa grazie all'intervento della procura di Agrigento e del procuratore Luigi Patronaggio che ha disposto il sequestro della nave, dando il via dunque agli accertamenti ma anche allo sbarco.

Uno sbarco avvenuto domenica notte e visto in diretta a "Non è l'arena" su La7 dal ministro dell'Interno Salvini, che qualche ora prima aveva detto "Costi quel che costi questo barcone non attracca".

"È un segnale pericoloso" ha poi commentato, minacciando denunce.

Il caso SeaWatch diventa anche l'ennesimo motivo di disaccordo con gli alleati del Movimento 5 Stelle.

Per la Sea Watch "la soluzione è la redistribuzione, la Chiesa valdese ha lanciato una disponibilità - ha detto Luigi Di Maio - Lavoriamo in questo senso, con l'obiettivo di non entrare in scontro anche con la magistratura perché tutte queste tensioni non fanno bene".