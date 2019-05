Tony Hadley torna da solista: con gli Spandau Ballet ho chiuso

Milano, 20 mag. (askanews) - "Il mio rapporto con gli Spandau Ballet? Non è buono". Non usa mezzi termini Tony Hadley per raccontare quanto è finita male con la band con cui ha fatto ballare gli anni Ottanta. A Milano per presentare il suo nuovo album "Talking to the moon", ha raccontato che la reunion di qualche anno fa è stata solo una meteora.

"È stata una bella esperienza, ma quando abbiamo finito sono tornato dalla mia band, dovevo finire questo album, e allora tutto è andato male, hanno fatto cose che mi hanno ferito profondamente, che avrebbe potuto avere effetti catastrofici per me e la mia famiglia, non sta a me dire cosa, sta a loro. Così il nostro rapporto ora meno di zero", ha detto.

Ora per Hadley si apre un nuovo capitolo con un nuovo album a oltre 10 anni dall'ultimo. "L'album è nato tanto tempo fa, ci ho lavorato a lungo, poi sono tornato con gli Spandau e sono arrivato a un punto in cui ho detto: devo finirlo. Ho scritto le canzoni, registrato, ri registrato: la lavorazione è durata a lungo e me ne dispiace ma ora sono molto contento del risultato e spero piaccia".

E dovrà piacere a una nuova generazione di fan, anche se ammette Hadley, ad attirare i suoi 5 figli non è tanto la sua musica. "Mia figlia mi ha chiesto se ho conosciuto Freddy Mercury, e gli ho detto che siamo stati sul palco insieme, eravamo amici, poi gli ho detto che ho consociuto Elton Jonh. Non è mai stata così colpita".

Con l'Italia, che ha visto per la prima volta nel 1973 in gita scolastica, a 13 anni, ha sempre avuto un gran rapporto, dice. Soprattutto con buon vino e cibo.

Prima di tornare in Italia con il tour "Tonight Belongs To Us", Hadley terrà un tour instore, che parte da Milano il 16 maggio, continua a Perugia il 17, 18 maggio Prato, 20 maggio Valmontone (Roma), 21 maggio Triggiano (Bari).

"Tonight Belongs To Us", invece inizierà in estate e toccherà diverse piazze italiane, per poi proseguire in autunno nei teatri italiani, Tony condurrà il proprio pubblico in un viaggio nel tempo, interpretando i successi che lo hanno reso famoso, fino ad arrivare alle canzoni del nuovo album.

Fra le prime date confermate: 22 giugno 2019 a Sogliano al rubicone (FC), 23 giugno 2019 a Grugliasco (TO), 24 giugno 2019 a Padova (PD), 25 giugno 2019 a Grado (GO), 31 luglio 2019 a Roma (RM).