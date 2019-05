Corruzione nel rilascio di cittadinanza italiana, sei arresti

Milano, 20 mag. (askanews) - Un banco di frutta e verdura era la centrale operativa di un gruppo criminale che gestiva illecitamente pratiche per ottenere la cittadinanza italiana. E' di sei arresti il bilancio dell'operazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni che ha smantellato una organizzazione dedita alla corruzione in questo ambito. Le indagini si sono concluse con la firma dei primi decreti di revoca dello status di cittadino italiano per i cittadini stranieri che avevano fruito del "sistema" criminale per acquisire lo status giuridico pur non avendone i requisiti.

Sono oltre 1.500 le pratiche sospette al vaglio degli inquirenti contabilizzate in veri e propri 'libri mastri'.

Tra gli stranieri che hanno utilizzato questa "scorciatoia" per ottenere la cittadinanza italiana emerge in particolare la posizione di un egiziano, arrestato, che usava il banco della frutta che gestiva come sede per raccogliere le 'pratiche' e il denaro corrisposto.