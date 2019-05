Dl Sicurezza, Salvini: se per M5S si può rimandare dicano a Paese

Roma, 20 mag. (askanews) - "Il Consiglio dei ministri dovrebbe esserci oggi pomeriggio con il dl sicurezza all'ordine del giorno". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini rispondendo a un cronista a margine dell'evento Alis a piazza di Siena. Alla domanda se il Cdm potrebbe essere rimandato, il titolare del Viminale ha risposto: "Il problema non è per me, nel dl sicurezza ci sono impegni, soldi e uomini contro camorristi, scafisti, terroristi e teppisti da stadio. Se per i 5 Stelle si può rimandare la lotta alla camorra, al traffico degli esseri umani e alla violenza nel mondo dello sport lo spieghino agli italiani. Non è un problema di Salvini ma del Paese, io sono pronto", ha aggiunto.