X Factor 2020: in giuria Emma, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli

Roma, 10 giu. (askanews) - Svelati i nuovi giudici di X Factor 2020 durante la diretta di di EPCC LIVE da Alessandro Cattelan. Il primo a essere annunciato è Manuel Agnelli. Accanto a lui ci saranno le new entry Emma ed Hell Raton e tornerà Mika, in collegamento dall'estero, unico assente in studio alla presentazione della nuova edizione del talent musicale di Sky al via a settembre.

Sarà un debutto assoluto in tv per Hell Raton, ovvero Manuel Zappadu, discografico e rapper famoso per aver fondato il collettivo artistico Machete con Salmo e Slait. "Io cerco il talento ma cerco anche il futuro, la musica non deve avere paura del futuro deve essere curiosa e approcciare alle nuove tecnologie".

Un bel debutto a X Factor anche per Emma che, a pochi giorni dall'annuncio di stare finalmente bene dopo la lunga battaglia con il cancro, nel salotto di Cattelan ha scherzato: "Penso di averlo detto prima a Maria che a mia madre, era contenta, orgogliosa di avermi scoperto lei, era davvero contenta per me, peccato che le persone non hanno ancora capito che sei una sòla, mi ha detto, ma io spero di essere all'altezza del ruolo".

Il leader degli Afterhours Agnelli rientra dopo essere già stato giudice per 3 stagioni consecutive, dal 2016 al 2018. Come lui Mika, con 3 edizioni all'attivo di X Factor, dal 2013 al 2015, giudice molto amato dal pubblico. Alla guida sempre Alessandro Cattelan. Si promette un'edizione divertente ed emozionante, quello che ci vuole per ripartire con energia dopo i duri mesi di lockdown, i casting vanno avanti fino al 20 giugno.