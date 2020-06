Funerale di Floyd, Joe Biden: è l'ora della giustizia razziale

Roma, 10 giu. (askanews) -

Negli Stati Uniti è arrivata "l'ora della giustizia razziale", questo il messaggio lanciato dal candidato democratico alla presidenza Joe Biden in collagamento video durante la cerimonia funebre per George Floyd a Houston, in Texas, trasmessa anche in diretta streaming.

"Non possiamo più ignorare il razzismo che fa male alle nostre anime", ha aggiunto l'ex vicepresidente di Barack Obama, rendendo omaggio all'afroamericano ucciso dalla polizia, la cui morte ha suscitato proteste in tutti gli Stati Uniti e in molti altri Paesi.

"Questa è la risposta che dobbiamo dare ai nostri figli quando ci chiedono perché. Perché quando ci sarà giustizia per George Floyd saremo veramente sulla via della giustizia razziale in America", poi, riferendosi alla figlia di Floyd, ha aggiunto: "Allora come hai detto tu, Gianna, il tuo papà avrà cambiato il mondo".

Durante la cerimonia commossa, l'elogio funebre del reverendo Al Sharpton, attivista per i diritti civili, è stato molto duro: la morte di George Floyd "non è stata solo una tragedia - ha detto - è stato un crimine. Accusando poi direttamente il presidente Donald Trump di mostrare indifferenza per la sua morte e di inviare alla polizia un segnale di impunità.