Di Maio: Grecia aprirà all'Italia entro la fine del mese

Milano, 9 giu. (askanews) - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è andato ad Atene per incontrare l'omologo greco Nikos Dendias e mettere una pietra sopra all'antipatica questione della quarantena per turisti italiani promessa dalla Grecia.

"Sono contento che l'amico Dendias mi abbia rassicurato sul fatto che la Grecia aprirà all'Italia sicuramente entro la fine del mese, eliminando qualsiasi tipo di blocco e obbligo di quarantena per gli italiani, con l'impegno a valutare, in base ai dati, una riapertura dalle prossime settimane".

Dendias a sua volta ha detto che Di Maio lo ha aggiornato sui dati in Italia, nettamente migliorati. E per questo Atene toglierà dal prossimo lunedì, in maniera graduale fino alla fine del mese, tutte le limitazioni nei confronti dell'Italia. L'Italia, ha ribadito Di Maio, a livello europeo chiede che vi siano in materia di turismo "regole uniformi" e non soluzioni bilaterali o ad hoc "non appropriate". E poi ha aggiunto di condividere con Dendias il sostegno al processo di allargamento dell'Unione europea e in particolare la decisione della Commissione europea di aprire i negoziati con Albania e Macedonia del Nord.