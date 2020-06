La Geneva Chamber Orchestra suona dal vivo l'Eroica di Beethoven

Ginevra, 8 giu. (askanews) - La Geneva Chamber Orchestra si è esibita dal vivo in "Reunion", uno spettacolo gratuito per festeggiare la riapertura delle sale concerto in Svizzera, mentre i paesi continuano ad allentare le misure restrittive anti-coronavirus. Il segretario generale della Geneva Chamber Orchestra, fondata nel 1958, Frédéric Steinbruechel:

"Per noi, è uno stato mentale assolutamente di festa. Credo che l'orchestra fosse ansiosa, davvero non vedesse l'ora di trovare di nuovo il contatto con il pubblico. Noi, in quanto orchestra, esistiamo solo per fare musica per il pubblico, quindi il fatto di avere questa interruzione, questa necessità di fermarsi, è stato davvero brutale. Il fatto di aver potuto ritrovare il pubblico e fare della musica per loro è un momento davvero magnifico".

"Per noi, la scelta del programma è stata relativamente facile. É stato forte a livello simbolico: l'Eroica di Beethoven è l'ultimo brano che abbiamo suonato in pubblico quindi era ovvio, oserei dire, ricominciare con l'Eroica di nuovo. Anche perché è l'anno di Beethoven e perché penso a tutti gli eroi e le eroine del Covid, che durante questo difficile periodo, questi tempi difficili, hanno lavorato per gli altri, volevamo rendere loro omaggio", ha aggiunto.