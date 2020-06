Riapre il castello di Versailles, tra i più visitati al mondo

Roma, 6 giu. (askanews) - Dopo 82 giorni di chiusura, riapre il castello di Versailles, uno dei luoghi più emblematici della Francia e tra i più visitati al mondo.

"Ovviamente non ci sono visitatori internazionali", spiega il ministro della cultura transalpino, Franck Riester. "Ed è quindi una grande opportunità per i francesi di scoprire o riscoprire il patrimonio nazionale, anche nelle vicinanze, perché non necessariamente ci rendiamo conto che ovunque in Francia c'è un patrimonio di eccezionale ricchezza, anche se meno conosciuto di Versailles o del Louvre".