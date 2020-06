GeorgeFloyd, veglia di preghiera a Santa Maria in Trastevere

Roma, 6 giu. (askanews) - Una veglia di preghiera in memoria di #GeorgeFloyd: si è tenuta a Santa Maria in Trastevere, a Roma, promossa dalla Comunità di Sant'Egidio.

A presiedere la celebrazione è stato il cardinale statunitenso, Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita.

"Siamo sempre inclini a pensare che dopo lunghi anni di battaglie per i diritti civili e per l'uguaglianza razziale, certe ingiustizie e certe violenze del passato non possano più ripetersi - ha detto il porporato - ma vediamo con dolore che non è così. La pace sociale e la convivenza fraterna fra tutti i cittadini non sono mai un fatto scontato".

Francesca Orlando, insegnante, della Comunità di Sant'Egidio: "La preghiera è qualcosa che unisce, che ci aiuta, per affrontare una battaglia contro il razzismo, in modo non violento".