Roma, minacce e stalking alla ex: arrestato un 49enne

Roma, 5 giu. (askanews) - La Polizia Postale del Lazio ha arrestato per stalking un impiegato romano di 49 anni che, non si era rassegnato alla fine della relazione sentimentale con la sua ex fidanzata e ha continuato per mesi a perseguitarla cercando di far ricadere la colpa su un altro uomo che, intanto, aveva avuto un rapporto sentimentale con la stessa donna.

Per molto tempo la vittima, terrorizzata, aveva dovuto modificare le sue abitudini di vita visto che l'ex pareva conoscere ogni suo movimento.

Ottenuto il suo scopo, il persecutore si era offerto poi come "protettore" della sua stessa vittima e, riconquistata la sua fiducia, l'aveva accompagnata persino negli uffici di Polizia per farle sporgere denuncia.

La messinscena però non ha convinto gli investigatori che sono riusciti a risalire alla vera identità dello stalker finito ora ai domiciliari.