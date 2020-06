Scomparsa di Madeleine McCann, un nuovo sospettato dopo 13 anni

ilano, 4 giu. (askanews) - Svolta nel caso di Madeleine McCann, bambina inglese scomparsa a 3 anni mentre era in vacanza con la famiglia in Portogallo. Dopo 13 anni Scotland Yard ha annunciato che c'è un nuovo sospettato: un tedesco di 43 anni, ora in carcere in Germania per aver violentato una turista tedesca. Una svolta significativa e drammatica, l'accusa per lui è di omicidio: "Riteniamo che Madeleine McCann sia morta", ha detto il procuratore tedesco che si occupa del caso.

Il sospettato ha vissuto in Portogallo per alcuni anni, fino al 2007, anno della scomparsa di Madeleine. Per mantenersi commetteva diversi reati fra cui furti in albergo e case vacanze, secondo quanto ricostruito dai media tedeschi.

La polizia britannica ha lanciato un appello a tutti quelli che si trovavano nell'area il 3 maggio 2007 e i giorni precedenti perché si facciano avanti, soprattutto se hanno visto un camper Wolksvagen Westfalia, anni Ottanta, bianco e giallo. Appartiene al sospetto, è stato fotografato in Algarve in quei giorni e potrebbe essere stato usato per rapire la bambina.

Il caso McCann scosse l'Europa, per la dinamica, Madeleine scomparve mentre dormiva con fratello e sorella più piccoli nella camera di un residence a Praia da Luz. I genitori cenavano nel ristorante a 50 metri dalla stanza e andavano ad accertarsi che fosse tutto a posto a turno, finchè ad uno dei controlli trovarono la porta spalancata e la bambina sparita. Ma anche per le indagini controverse, che misero sotto accusa pure i genitori ad un certo punto e vennero chiuse e poi riaperte anni dopo, con vari sospettati poi scagionati. Fino alla svolta di questi giorni.

Kate e Gerry McCann, i genitori della piccola, hanno reagito dichiarando che "non perderemo mai la speranza di ritrovarla viva, ma qualunque sia la verità, dobbiamo conoscerla per ritrovare la pace".